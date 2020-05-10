الديهي لمنتقدي أماكن العزل الصحي: "ده اللي تملكه الدولة" (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن السفير البريطاني، في مصر، والسفير البريطاني في الكويت طالبا رعاياهم العالقين في مصر والكويت بأخذ قروض أو أموال من الجمعيات وبيت الزكاة من أموال الصدقات للعودة وعزل أنفسهم بمنازلهم، معقبًا: "بريطانيا العظمي بيقولوا لرعاياهم استلفوا وارجعوا، مسمعناش حد بينتقدهم".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، السبت، أن الدولة المصرية ستتكلف بإقامة وإعاشة المصريين العائدين من الخارج، فترة العزل الصحي، ومن لا يرغب في الإقامة بالمدن الجامعية يقيم في الفنادق على تكلفته الشخصية.





وتابع،: "هو ده اللي تملكه الدولة اللي مش عاجبه المدن الجامعية يقعد في الفنادق على حسابه، بلاش مزايدة على الدولة المصرية"، مستنكرًا نشر سيدة عائدة من السعودية فيديو من داخل المدن الجامعية، لانتقادها والهجوم على الدولة بها، قائلًا: "المزايدة بتحبط الناس اللي بتشتغل، قولوا متشكرين للدولة والأجهزة اللي بتشتغل".





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.





وأضاف، أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



