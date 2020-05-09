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برفقة أبطال العمل .. حسني شتا ينشر صورة من كواليس "ليالينا 80"

السبت 09/مايو/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك الفنان الشاب حسني شتا جمهوره صورة من كواليس مسلسل ليالين 80 والذي يخوض به السباق الرمضاني هذا العام

حيث قام بنشر صورة له جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" , وظهر بالصورة برفقة مجموعة من أبطال المسلسل منهم " نهي عابدين , إياد نصار , محمد علي رزق واخرين

وعلق قائلا : ليالينا 80 , شخصيات المسلسل اهو سايبن الزمن الجميل ولابسين زيكو

حسني شتا، ممثل مصرى ولد عام 26 مارس عام 1985، شارك في فيلم بدل فاقد وقام بعمل حلقه في مسلسل العيادة كضيف شرف وايضا في مسلس نوسه وبسبوسه.

يذكر أن مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينيات، ويعرض المسلسل على شاشة cbc، حصريًا طوال أيام شهر رمضان.

ويشار إلى أن الفنان الشاب حسنى شتا، كان قد انضم،مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينيات، ويعرض المسلسل على شاشة cbc، حصريًا طوال أيام شهر رمضان.

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