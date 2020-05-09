عاجل.. رسالة مطمئنة من وزير الإعلام بشأن قدرات النظام الصحي

قال الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، إنه رغم تصاعد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلا أنها لازالت في نطاق قدرات النظام الصحي المصري، مشيًرا إلى أن الاجتماعات والقرارات تؤخذ بشكل دوري وفقا للإصابات على أرض الواقع.





وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "العربية الحدث"، مساء السبت، أنه من الصعب التحدث عن فتح الاقتصاد عقب العيد الآن؛ لأن الفيصل هو أرقام الإصابة على أرض الواقع وتطورات المنحنى وقتها، مشيرًا أنه يتمني أن يكون بوسع الحكومة الأقدام على الفتح بعد العيد مع وعي المواطن.





وأشار، إلى أن لجنة أزمة فيروس كورونا تجتمع دوريًا كل أسبوع أو أسبوعين لتقييم الأمور على أرض الواقع؛ وفي ضوئها يتخذ الاجراءات، موضحًا أن اللجنة تضع سيناريوهات كثيرة والفيصل فيها قدرة النظام الصحي المصري على الاستيعاب ويتم حساب أعداد المصابين بدقة مع استبعاد المتوفين ومن تماثلوا للشفاء.





مستجدات أزمة كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.





وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



