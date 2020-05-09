محمد بطاوي لـ"الفجر الفني": كاملة أبو ذكري شكرتني وآسر ياسين شخص جميل.. وهذا ما فعلوه معي

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أعرب الفنان محمد بطاوي، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "بـ100 وش" مع الفنان آسر ياسين، والمخرجة كاملة أبو ذكري.



وقال لـ" الفجر الفني" في إشادة للمخرجة كاملة أبو ذكري: "بداية تعاملي معها، وتهتم بالممثل وبالتفاصيل، وأحببت العمل معها كثيرًا".



وعن حديثها معه بعد التصوير قائلًا: " إن كنت أعرف بأنك بهذه الموهبة كانت مساحتك ستكون أكبر".



وحرص على توجيه الشكر للفنان آسر ياسين، لإعطائه مساحة أكبر ليقول ما عنده، ولم يكن هذا المكتوب في السيناريو، وقام بزيادة بعض الكلمات ليعطيني المساحة، وشكرني بعد إنتهاء التصوير".



وأضاف "بطاوي" عن ترشيحه في العمل من خلال مكتب "داير" وقمت بعمل إختبار وتعرفت على مودي شاهين، وهو شخص جيد جدًا، واختارني للعمل مع المخرجة كاملة أبو ذكري، من ضمن المجموعة التي تقدمت".



كما رشحني لعمل آخر وبالفعل تم تصويره وهو مسلسل "ليه لا" مع الفنانة أمينة خليل، ومن إخراج مريم أبو عوف.



ومن الجدير بالذكر أن الفنان محمد بطاوي، شارك في العديد من لأدوار المتميزة منها المسرحية، والتليفزيونية ومنها راجل وست ستات الجزء التاسع والعاشر، وسك على أخواتك.