وائل الإبراشي يعلن عن الحل الوحيد للتعامل مع أزمة كورونا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه يخشى من استهانة البعض بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتجاوز الإجراءات الاحترازية التي طبقتها مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا، مستنكرًا بعض المشاهد التي بها تجمعات للمواطنين الأمر الذي ينذر بكارثة جراء ذلك، معقبًا: "أنت مسئول عن نفسك وأسرتك بإتباع الإجراءات الصحية.. أو تنتحر أنت وتقتل أبنائك بتجاهل هذه الإجراءات".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الحفاظ على الضوابط الصحية أمر ضرورى فى زمن الكورونا، وليس اختيارى، مشددًا على أن التعايش هو الحل خلال الفترة المقبلة، مع تطبيق عقوبات مشددة على من يخالف الإجراءات الطبية التي تعلنها وزارة الصحة من أجل مواجهة جائحة كورونا.





واستعرض، بعض المشاهد السلبية على كورونيش الإسكندرية، وتجمعات على الكورنيش وموائد الرحمن في بعض المناطق الشعبية، إلى جانب زفة لأحد الأفراح فى بعض المدن، مشددًا على أن ذلك كارثة وتشكل خطورة شديدة على حياة المصريين.





وأكد "الإبراشى"، أن شهر رمضان الكريم، يشهد بعض الطقوس الاجتماعية التى بها تجمعات ولكن مش مع جائحة الكورونا، متابعًا:"الناس ستتعايش مع جائحة كورونا لعدة أشهر وهذا ليس فى مصر فقط بل فى العالم كافة وعليه يجب تشديد العقوبة على من يخالف الإجراءات الصحية..ليه الناس لا تجمع بين الفرحة والإجراءات الطبية..مشاهد كورنيش الإسكندرية قاتلة ومدمرة..أنت مسئول عن نفسك وأسرتك".





مستجدات أزمة كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.





وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.



