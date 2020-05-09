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إطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بالسودان

السبت 09/مايو/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أطلق الملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية في السودان عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ، اليوم السبت، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1441هـ، الذي تقوم بتنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، في عدد من مدن السودان عبر توزيع أكثرمن 50 طنًّا من السلال الغذائية، والتي تستهدف إفطار أكثر من 80 ألف صائم طوال الشهر الكريم.

وقال عبدالله آل الشيخ: إن البرنامج يعد أحد العطاءات الخيرة التي يقدمها ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لأشقائه في شهر‏ رمضان شهر المبارك.

وأوضح أن قيادة هذه البلاد المباركة سباقة في البذل وبسخاء في أي وقت وتحت أي ظرف، لتنفيذ مثل هذا البرنامج الخيري الذي ينفذ في 18 دولة حول العالم من بينها جمهورية السودان.

كما نوه بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون ‏الإسلامية والدعوة والإرشاد تحت قيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في الإشراف على هذا البرنامج المبارك ‏وتنفذه وفق منظومة الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية والذي يلقى ترحيب وتقدير من أبناء الشعب السوداني الشقيق.‏

وذكر أن هذا البرنامج المبارك الذي يتواصل في ظل الظروف العالمية يجد كل تقدير وإشادة من مختلف القيادات السياسية والإسلامية في السودان، الذين يؤكدون دائماً على أن السعودية تمثل عمقاً استراتيجياً لكل المسلمين بالعالم والذين يرتبطون بها بوشائج المحبة والأخوة الصادقة.

وسئل الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على خدماتهما المتواصلة وعطاءاتهما المتواصلة في بذل الخير ونشر القيم الإنسانية، وأن يديم على المملكة رخاءها واستقراراها وأن يبعد عنها الوباء والبلاء وجميع بلاد العالم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمر صحفي، عن تسجيل 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 37136 إصابة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى239، بعد تسجيل 10 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات الفيروس في المملكة.

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