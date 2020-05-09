عبر قناة مستقبل وطن.. "مناجاة" محمد ثروت و6 من المنشدين لايف على اليوتيوب

دشن حزب مستقبل وطن قناته الرسمية الجديدة على موقع يوتيوب، والتي ستعني بالتفاعل مع كافة القطاعات الجماهيرية ضمن باقة من صفحات التواصل الاجتماعي والوسائط المتعددة التي يطلقها الحزب تباعاً.

وتنفرد قناة مستقبل وطن على يوتيوب باحتضان البث الحي لحفل مناجاة شهر رمضان الكريم، والذي يعد الحفل الجماهيري الثاني للإنشاد الديني الذي يقدمه الفنان الكبير محمد ثروت عبر اليوتيوب بعد نجاح النسخة الأولى "مناجاة النصف من شعبان" وتصدرها ترند اليوتيوب.

وصرح فريق العمل المسئول عن إطلاق قناة مستقبل وطن علي موقع يوتيوب، والمكون كلية من الشباب؛ أن الحزب سيقوم بدعم وبث عدد من الفعاليات الحية المختلفة عبر القناة في الفترة القادمة، وأن البداية يوم الخميس القادم في أول العشر الأواخر من رمضان مع الفنان محمد ثروت والشيخ إيهاب يونس والفنان أحمد سعد والمنشدين مصطفى عاطف ووائل الفشني ومحمود هلال في لقاء يحدث لأول مرة ويجمع مدارس واجيال مختلفة في الإنشاد الديني.

‎وأشار فريق عمل مستقبل وطن أن الفترة القادمة قد تشهد انتاج محتوي توعوي في عدة مجالات مثل السياسية، الطب، الاقتصاد، الفن و الرياضية ليتم عرضه حصرياً من خلال قناة مستقبل وطن علي موقع يوتيوب.