وزير الإعلام: "فيديو الحجر الصحي مكذوب ومصروف عليه كتير"

علق الدكتور أسامه هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام على عمليات إجلاء العالقين في دولة الكويت وغيرها من شكاوى العائدين، من عدم جودة أماكن بالحجر في المدن الجامعية حتى الآن، قائلًا: "هناك فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر وهو مصنوع ومصروف عليه كتير عشان يطلع الشكل بالمنظر ده".





وشدد "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "العربية الحدث"، مساء السبت، على أن فيديو الحجر الصحي في المدن الجامعية "مكذوب"، مؤكًدا أن المدن الجامعية مجهزة بأعلى مستوى بالشراكة بين القوات المسلحة والتضامن الاجتماعي.





وأوضح وزير الإعلام أن المدن الجامعية تم إعدادها بأعلى مستوى بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الإعاشة، وهو ما يتنافى مع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة".





وأكمل أن تداول الفيديو بهذا الشكل الكبير والانتشار يعكس أنه صرف عليه أموال كثيرة لتسويقه؛ متسائلًا "معقولة في أزمة زي دي لسه فيه ناس بتستغلها بهذا الشكل؟".





وأضاف "هيكل" أن مستوى المدن الجامعية ممتاز ويتم تخيير العائدين بحسب المقدرة المالية منهم من يتوجه للفنادق ومنهم من لا يستطيع الإقامة في المدن الجامعية، مشيرًا أن أزمة كورونا أسهمت بشكل كبير في تطوير المدن الجامعية التي لم تشهد أي تطوير على مدار عشر سنوات.





وكشف وزير الإعلام أنه تم إجلاء نحو 3000 حتى الآن، متابعا: "نحن مستمرون في عملية الإجلاء ولدينا توجيه بأن تنتهي عمليات الإجلاء قبل العيد ويكون كل المصريين معانا ووسطنا".



