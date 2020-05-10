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وزير الإعلام: "فيديو الحجر الصحي مكذوب ومصروف عليه كتير"
الأحد 10/مايو/2020 - 06:21 ص
داليا الحسين
علق الدكتور أسامه هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام على عمليات إجلاء العالقين في دولة الكويت وغيرها من شكاوى العائدين، من عدم جودة أماكن بالحجر في المدن الجامعية حتى الآن، قائلًا: "هناك فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر وهو مصنوع ومصروف عليه كتير عشان يطلع الشكل بالمنظر ده".
وشدد "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "العربية الحدث"، مساء السبت، على أن فيديو الحجر الصحي في المدن الجامعية "مكذوب"، مؤكًدا أن المدن الجامعية مجهزة بأعلى مستوى بالشراكة بين القوات المسلحة والتضامن الاجتماعي.
وأوضح وزير الإعلام أن المدن الجامعية تم إعدادها بأعلى مستوى بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الإعاشة، وهو ما يتنافى مع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة".
وأكمل أن تداول الفيديو بهذا الشكل الكبير والانتشار يعكس أنه صرف عليه أموال كثيرة لتسويقه؛ متسائلًا "معقولة في أزمة زي دي لسه فيه ناس بتستغلها بهذا الشكل؟".
وأضاف "هيكل" أن مستوى المدن الجامعية ممتاز ويتم تخيير العائدين بحسب المقدرة المالية منهم من يتوجه للفنادق ومنهم من لا يستطيع الإقامة في المدن الجامعية، مشيرًا أن أزمة كورونا أسهمت بشكل كبير في تطوير المدن الجامعية التي لم تشهد أي تطوير على مدار عشر سنوات.
وكشف وزير الإعلام أنه تم إجلاء نحو 3000 حتى الآن، متابعا: "نحن مستمرون في عملية الإجلاء ولدينا توجيه بأن تنتهي عمليات الإجلاء قبل العيد ويكون كل المصريين معانا ووسطنا".
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.
وأضاف، أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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