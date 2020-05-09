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غدًا على اليوتيوب.. أسامة كمال يناقش مصير الاقتصاد المصري بعد انحسار "كورونا"

السبت 09/مايو/2020 - 10:36 م
أسامة كمال
أسامة كمال
أحمد رمضان متولي

يعرض الإعلامي أسامة كمال، في حلقة غدًا الأحد، من  برنامج "مع أسامة كمال" والذي يقدمه عبر  قناته الخاصة على اليوتيوب، عن تقارير دولية حول قرب انتهاء الكورونا في العالم، وكيف رأت التقارير وضع مصر الحالي.

 

ويستعرض أسامة كمال التقارير الخاصة بالأمن الغذائي في العالم  بعد الأزمة، وحول مصير الاقتصاد المصري بعد انحسار الوباء العالمى "كورونا"، كما يلتقي عبر سكايب مع الخبير الاقتصادي هاني توفيق.

 

ويسعي الإعلامي أسامة كمال  من خلال برنامجه فرز العديد من الأخبار بعيداً  التهويل والتهوين لتضع المشاهد والمتابع في اطار صورة واقعية وحقيقية.

 

 ويذاع البرنامج يومي الأحد والأربعاء الساعة 12 ظهراً.

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