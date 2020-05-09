أبرز أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "رجالة البيت"

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انطلقت الآن الحلقة السادسة عشر، من مسلسل "رجالة البيت" ، على قناة "أون" في تمام الساعة 7:45 مساءً





وضع كل من تيمون وبومبا وعيد "أحمد فهمي وأكرم حسني وبيومي فؤاد" خطة لبيع لوحات عيد ، قرر كل من تيمون وبومبا إعلان وفاة عيد وتأليف قصة لوفاته تبين أنه مات بطل.



اتفق الثلاثي على ختباء عيد في المنزل، وأن يعلنوا وفاته، حتى يبيعوا لوحاته الفنية بسعر مرتفع كما يحدث مع الفنانين التشكيليين الكبار.



يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.





ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.







