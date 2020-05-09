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بجامسوت جلد .. هنادي مهنا تشعل "انستجرام" في أحدث ظهور لها

السبت 09/مايو/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة هنادي مهنا صورة لها عبر صفجتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"
مسوت
وظهرت هنادي مهنا وهي ترتدي جامبسوت جلد لامع باللون الأسود مما أبرز جمالها، مع بوت عالي باللون الأسود وأضافت ميكاج هادئ أبرز جمالها، وتركت شعرها منسدلا بطريقة مموجة .

والجدير بالذكر أن هنادي تشارك في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "الفتوة"، ويشارك في المسلسل عدد من نجوم الفن منهم الفنان ياسر جلال، مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولي، ومجدي فكري، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، ليلي أحمد زاهر، عهدي صادق وغيرهم، حيث تدور أحداث المسلسل حول بعض الأحداث الاجتماعية داخل الحارة المصرية قديمًا في بداية الألفية السابقة (القرن العشرين) ما بين عامي 1910 و1945، حيث يسلط الضوء على عصر ما يُعْرَف بـ"الفُتُوّات" والصراعات التي دارت خلال هذا العصر

كما شاركت أيضا بمسلسل خيانة عهد بطولة الفنانة يسرا , جومانا مراد , حلا شيحة واخرين , إخراج سامح عبدالعزيز

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