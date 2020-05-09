5 حقائق مثيرة تكشفها الحلقة الـ16 من مسلسل "لعبة النسيان" (فيديو)

بعد مرور منتصف رمضان، قدّم لنا مسلسل لعبة النسيان حلقة دسمة وقوية، ليكشف لنا حقائق مثيرة، تجعلنا نُعيد النظر إلى شخصيات المسلسل مرة أخرى، ويجيب عن تساؤلات كثيرة، شغلت الجمهور منذ بداية المسلسل.

1- لماذا انهارت دينا الشربيني ودخلت المستشفى؟

كشفت الحلقة السادسة عشر من مسلسل لعبة النسيان عن تذكّر رقية (دينا الشربيني) سبب دخولها المستشفى في انهيار عصبي قبل 4 سنوات لمحاولة انتحارها، حيث تذكّرت مواجهة زينة (مريم الخشت) لها، ومصارحتها بأن زوجها أمجد (أحمد صفوت) تزوّجها وهي حامل منه الآن، وهم على علاقة منذ سنتين، لتواجه رقية زوجها أمجد، وتطلب منه الطلاق، وتهدده بأخذ طفلها يحيى (آدم وهدان) وترك المنزل.

2- التحوّل الجذري في شخصية دينا الشربيني

بتشجيع من والده يحيى الشيّال (محمود قابيل)، أخذ أمجد ابنه يحيى ليعاقب رقية على ردود أفعالها، ويقرر أن يحرمها منه، لتتذكر رقية كيف انكسرت وتوسلت وحاولت أن تمنع كل هذا، بينما ظل أمجد ووالده يحيى الشيال بلا رحمة، تاركينها في حالة انهيار تام، ليتحوّل الحب الذي بداخلها، إلى كره شديد لزوجها وللعائلة.

3- دينا الشربيني انتقمت وقتلت الجنين

ذهبت رقية إلى زينة في بيتها، لتواجهها بما تذكّرته، ولكن فاجأتها زينة بأن أخبرتها أنها هي من قتلت جنينها وهو في بطنها بعمر 4 شهور، لتتذكر رقية تفاصيل الحادثة، وأنها أخذتها عنوةّ، واستأجرت رجالًا لتجري لها عملية إجهاض، بينما ظلت هي واقفة تشاهدها بجبروت.

4- زوجة بالإكراه في منزل يحيى الشيال

تحوّلت العلاقة بين أمجد ورقية من قصة حب انتهت بالزواج، إلى خيانة ومحاولة انتحار، حتي أصبح الوضع بينها قائمًا بسبب طفلها يحيى، لتعيش رقية في فيلا يحيى الشيال وهي تكره زوجها ووالده فقط من أجل أن تكون بجوار يحيى.

5- دوافع لخيانة رقية

بعد كل ما تذكرته رقية عن حياتها الزوجية مع أمجد، بدأت تتقبل فكرة خيانتها له، فاعتبرت أنه هو السبب وراء كل ذلك، فهو الذي خانها في البداية، حرمها من طفلها، أجبرها على البقاء في منزله من أجل ابنها، ليخلق لها دوافع قوية تجعلها تبحث عن الحب والأمان في رجلٍ آخر، ولكن حتى الآن لم تتذكر هل خانته حقًا أم لأ.

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر

قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا

قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً



