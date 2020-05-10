"الصحة الوقائية": بعض مستشفيات العزل لم تستخدم (فيديو)

علق الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، على تأهيل مستشفيات الحميات والصدر لاستقبال المصابين بفيروس "كورونا" قائلًا: "مستشفيات العزل لم تمتلئ وهناك عدد من المستشفيات لم تستخدم حتى الآن".





وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "الحدث"، مساء السبت، إن عملية تأهيل مستشفيات الحميات والصدر وتخصيص أجزاء منها لتكون مواقع عزل يعود لطبيعة عمل هذه النوعية من المستشفيات.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية إلى أن مصر لديها عدد كبير جدًا من مستشفيات الصدر والحميات موزعة على أنحاء الجمهورية؛ وتمثل حائط صد كبير جدًا ضد الأمراض المعدية وهي تعالج الدرن والربو والسكتة الرؤية.