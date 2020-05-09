سامح الصريطي يبدأ رحلة بحثه عن محمد شاهين.. في الحلقة 17 مسلسل جمع سالم

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شهدت الحلقة 17 من مسلسل جمع سالم للنجمة زينة، تطور كبير في الأحداث حيث ذهب الفنان سامح الصريطي "فوزي حرب" لشراء الفيلا التي قام بسرقتها الفنان محمد شاهين "يونس" واتهم بقتل صاحبتها السيدة العجوز، فوافق ابن السيدة على بيعها له، كما طلب فوزي منه أعطائه المستندات الخاصة بالاراضي التي يمتلكها فوزي باسمه.





فأخبرة ابن السيدة العجوز أن المسنتدات تم سرقتها مع الأموال التي كانت بداخل الخزنة، فغضب فوزي وطلب منه عرفة من قام بهذه الجريمة.





و في المشهد الثاني حاول يونس وصابر قراءة هذه المستندات ولكنهما لم يستطيعوا لأنها لا يجيدون القراءة والكتابة، فاستعانوا بالفنان أحمد صيام "عباس" لقراءتها.

