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برلماني: الحل لإجبار المواطنين على مواجهة كورونا هو العقوبات (فيديو)

الأحد 10/مايو/2020 - 12:15 ص
مجدي مرشد
مجدي مرشد
كـسـاب أحـمـد
قال النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، إن التجمعات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، تعد قاتلة ويجب أتباع ثقافة التباعد الاجتماعي، ولابد من ارتداء الكمامات في ظل ما تشهده مصر ودول العالم كافة، موضحًا أن المواطنين للأسف الشديد لا يشعرون بخطورة الأمر إلا عندما يصيب الفيروس شخصًا قريبًا منهم، متابعا: "الخوف بيحركهم وعليه فيجب تطبيق العقوبات المشددة ويحاسب بجدية، كل من يخالف الإجراءات الاحترازية".

وأضاف "مرشد" خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الخوف هو الذي يجعل المواطنين يتبعون الإجراءات الصحية المنصوص عليها في مواجهة جائحة كورونا، متابعا: "الشارع كما لو كنا في أيام عادية رغم أننا في وقت حظر الآن"، مطالبًا بتشديد العقوبات على من يخالف الإجراءات الاحترازية التي تعلنها الدولة المصرية، مؤكدًا: "الخوف هيخلي الناس تنفذ الإجراءات الصحية لمواجهة جائحة كورونا".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافيًا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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