فلافيو: ثقة مانويل جوزيه السبب وراء استمراري وتألقي مع الأهلي

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روى الأنجولي فلافيو مهاجم النادي الأهلي السابق كواليس الموسم الأول الصعب لهع داخل النادي الأحمر والذي واجه فيه صعوبة كبيرة في إحراز الأهداف.



وأضاف فلافيو في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"عندما فكر الجهاز الفني للنادي الأهلي في التعاقد معي كان يعلمون جيدا أنهم يتعاقدون مع مهاجم يجيد إحراز الأهداف".

وتابع :"ما حدث في الموسم الأول مع النادي الأهلي يحدث مع الكثير من اللاعبين ولكني استمريت في العمل وكنت أعلم أن هذا الامر سينتهي بمجرد إحرازي لهدف".

وواصل :"كان هناك الكثير داخل النادي الأهلي لا يريدون بقائي في النادي ولكن مانويل جوزيه تمسك بي وأبقاني في الموسم الثاني".



وزاد :"تعملت الكثير داخل النادي الأهلي وخاصة بعد الموسيم الأول الذي صبرت فيه حتى أصبحت هداف الفريق".

وأشار :"كانت هناك ثقة من الجهاز الفني وزملائي في الفريق في قدراتي وإمكانياتي وهما السبب في تألقي في الموسم المقبل".

