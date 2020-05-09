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فلافيو يكشف أسباب تميزه في الضربات الرأسية
السبت 09/مايو/2020 - 11:35 م
علي نبوي
كشف الأنجولي فلافيو لاعب النادي الأهلي السابق أسباب تألقه في الضربات الرأسية خلال تواجده مع النادي الأحمر.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"التميز في الضربات الرأسية جاء بعد العمل عليها بشكل كبير، وذلك عندما كنت لاعبا في فريق بيترو أتلتيكو فكرة القدم في أنجولا تركز على العرضيات بشكل كبير".
وتابع :"تدربت على هذه الكرات بطريقة كبيرة وتدربت مع فريق بيترو أتليتكو وجيلبرتو عمل معي جيدا على هذا الأمر".
وواصل :"لست طويلا للغاية ولكن نجحت في التأقلم على كيفية الهجوم على الكرة والقفز عليها لإحراز الأهداف".
وأردف :"الأمو بأدت تمشي بشكل طبيعي، وهو نتيجة العمل الكبير".