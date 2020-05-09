أبرز أحداث الحلقة ال16 من "النهاية"

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انتهى منذ قليل مسلسل "النهاية"، بعد تفاجئ زين بأن أرسلان أرسل له رسالة جديدة، يأتي إليه أحد المهندسسن ويطلب منه تصريح الأمني الخاص به، ويسألوا المهندس هل شاهد شئ غريب ليقول زين إطلاقًا، ويعطيه المهندس تصريحه الجديد.



ثم يعود زين لقراءة رسالة أرسلان ويخبره أرسلان بها أنه لا يلحقوا وسيموت وعليه حل هذه المعادلة "بيتا ماون"، ويبدأ زين بالتفكير، ويطلب منه الفنان محمد مزربان مقابلته ويفكر زين لماذا يريده ويراهن أنهم سيقدموا له عروض أخرى ويضحكون عليه.



ويعرف محمد مزربان زين على باقي المهندسين، وتتحدث معه مهندسة وأنه من المؤكد يحب جلسات المحبة ليستغرب زين من هذا اللقب ويقول محمد مزربان انه لا يفكر في المسميات، ويخبرهم أنهم يجلس معهم اليوم لاستغلال وقتهم في العمل بكل تفاني وإخلاص، ويبدأون بإلقاء نشيد غريب يندهش منه زين ويحاول الترديد معهم.



يقابل أدهم زين ويخبره أنه علم بتسليمه كمية كبيرة من الاسيهات، ثم يبلغوا أنه يقترب وكل ما يقترب تنفيذ عمله سيجلب له ابنه وزوجته.



ليوقفوا زين أنه لا يجلب سيرة زوجته وابنه على لسانه وغير مضطر أن يفكروا انه سيجلبهم كتشجيع على العمل لأنه إذا لم يفعل هذا سيقتله.



تسرق ريناد إمام وأخواتها كراتين من مصنع إنيرجي كو وتجري القوات خلفهم، ويختفون عند بائع ويكذب البائع للقوات أن الأطفال هربوا من هذا الطريق، ثم يذهب إمام ويخبر شقيقته ريناد أنه سرق لتصبره أنهم معهم نقاط عديدة ولا ينزعج.



وتذهب ريناد وأخواتها لعصابة مراد المحروق وتعطيه الاسيهات وتطلب منه حصتها منهم ولكن الفنان محمد فاروق شيبة يتشاجر معها ويقول أنه يكفي طعامهم معهم فقط.



تذهب صباح لعمل الروبوت ويريها مكان من تصميمه وأنه سيصبح مؤقتاً منزلهم، وأنه يحتاجها قريبة منه في هذه الفترة للإطمئنان عليه.



ويطلب الروبوت من طومان أن ينتظره في الخارج ولا يسمح لأحد أن يدخل إليهم.



ويأخذ الروبوت صباح ويريها ما يفعله وتنصدم أنه يصنع روبتات وتقول له أن الناس سوف تمنعه، وماذا عنها يخبرها أنها شئ أخر هي الأم والملكة وسيعلمها الصنع مثلما فعلت معه ويبلغها أنه دمر مخزن إنيرجي كو وأخذ وعي المهندسين والمهندسات على كفاءة عالية لعلهم يصبحوا نواة لما يفعله، وسيصبحون أولادهم جميعاً.



يحاول يسر التخفيف عن رضوى وما حدث معها وتندم أنها ذهبت له، ليخبرها يسر أنها حالياً حرة وهي لم تخطأ وزين هو الذي نسى عشرة السنين الخاصة بهم.



ويقول يسر لرضوى أنها كانت تعتقد أنه طيب ولا يحب التدخل وكان تشاجر معه، ويقول أن حزنها ودموعها غاليين عليه وكيف كانت لا تشعر بقيمة نفسها وتصف ما تشعر به بالكابوس.



وينصحها يسر أن تنسى ما مرت به وتفتح صفحة جديدة من حياتها، ولا يكشف لها حقيقة ما عرفوا عن الروبوت وتأتي مهندسة لاستدعاء رضوى لمقابلة عزيز ولكن يقاطعها يسر أن عزيز شخص يعمل عنده ومن الأرجح أنه يطلبها لطلب منها بعض المال.



ويسأل يسر عزيز لماذا جاء هنا، ليقول عزيز أنه يريد حل ما حدث ويعلم عزيز بما قاله سعادة ليسر، ويقول يسر أن رضوى لا تفيده بشئ ولا تعلم بأمر الروبوت ويطلب منه أن يذهب للمخزن ولا يقابل رضوى.



ويخبره عزيز أن يسر يريد إستغلال الموقف لأنه يحب رضوى ولا ينسى مساعدته ويحاول إنصاحه أن لا يهد العالم مقابل نزوة سيفوق منها وأنه معمي ولا يرى الحقيقة سوى هدف يريد الوصول إليه فقط، ليقول يسر أن عزيز هو السبب في هدم منزلهم بصنع الروبوت وعليه عدم إخبار رضوى لأن يسر سيصبح أول من يضرر في هذا الأمر.



يطلب مؤنس من ليث أن يزود الحراسة على المصنع ولديه إحساس أن زين سيهجم عليه مرة أخرى ويجب أن يستعدوا.



أثناء نوم زين يحلم بكابوس وتمر أمامه جميع الأحداث التي مر بها ثم يستيقظ مفزوعا وتنتهي الحلقة.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.