شيكو" ومحمد ثروت يتعاطان حبوب للسعادة

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يتم الآن عرض الحلقة ال١19من مسلسل "اللعبة" وذلك عبر قناة mbcمصر، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.



_ ويذهب هشام ماجد إلي الدكتور الخاص بمي كساب ليخبره عن أنها بتتناول حبوب لكي تزيد من ذكائها، ولكن هشام ماجد يطلب منه أن يعطيها حبوب لكي تقلل الذكاء والدكتور يرفض ويخبره أنها يريدها هكذا"





_علي الجانب الآخر يقرر" شيكو" أن يتعاطي حبوب للسعادة هو ومحمد ثروت وبالفعل أخذو حبوب للسعادة"



_ وتناول شيكو ومحمذ ثروت حبوب للسعادة وذهبو للفندق وأخذو يلعبون في البيسين والسعادة تغمرهم، وقامو بعمل الكثير من الأشياء المجنونة.







والمسلسل عرض في شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، على منصة شاهد، ويزداد عدد المشاهدات للمسلسل خلال عرضه لثاني مره علي شاشه mbcمصر.



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يذكر أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.



ويشارك في العمل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني