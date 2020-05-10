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مستشار الرئيس:25% فقط من المصابين بكورونا يشعرون بالأعراض (فيديو)

الأحد 10/مايو/2020 - 01:31 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال هذه الفترة كان متوقعًا، لافتًا إلى أن أعداد الإصابات بالفيروس ستتصاعد، وتصل في مرحلة ما إلى مرحلة الثبات، ثم بعد ذلك ستبدأ في الانخفاض.

وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن 80% من المصابين لا يعانون من أي أعراض، ومن الممكن عزلهم في المدن الجماعة أو مراكز الشباب مع وجود مراقبة طبية، ومن يحتاج لمستشفى عزل ممن يعانون من أعراض مرضية، ويشكلون 25% من المصابين بفيروس كورونا، وبعضهم يحتاج لتنفس صناعي. 

ولفت إلى أن الكمامات من الممكن إعدادها في المنزل بصورة بسيطة جدًا، لأنها تحد من انتشار الفيروس بصورة كبيرة.


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف، أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



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