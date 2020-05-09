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فلافيو: علاقتي قوية بمتعب وبركات وتريكة ورحلت عن الأهلي لهذا السبب

السبت 09/مايو/2020 - 11:39 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد الأنجولي فلافيو مهاجم النادي الأهلي السابق على أن هناك علاقة قوية تبرطه بالثلاثي عماد متعب ومحمد بركات ومحمد أبو تريكة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"علاقتي جيدة للغاية بعماد متعب منذ ان كنا في الفريق وحتى عندما كنا نواجه بعضنا البعض مع منتخب مصر وأنجولا".

وزاد :"علاقتي أنا وعماد متعب ومحمد بركات وأبو تريكة كانت قوية للغاية وهو ما أظهرته على أرض الملعب".

وتابع :"كان هناك أكثر من مدافع مميز للغاية ولا أتذكر الأسماء حاليا وفي الزمالك كان هناك أكثر من لاعب مميز، كما أن هناك لاعبا من فريق حرس الحدود".

وحول رحيله عن النادي الأهلي قال :"خوض تحد جديد فلاعب كرة القدم لديه تحديات ورحلت إلى السعودية وعمري كان 29 عام كما أن المقابل المنادي كان جيدا والنادي الأهلي حصل أيضا على مقابل جيد للغاية".

وعن أسوأ مباراة له مع النادي الأهلي قال :"المباراة التي أهدرت فيها ركلة الجزاء امام الزمالك والذي تسبب في هجوم جماهير النادي الأهلي علي".

وعن سبب نجاح مانويل جوزيه مع الأهلي وعدم نجاحه مع أنجولا قال :"المشكلة الكبيرة في أنجولا في بطولة إفريقيا هي أن المنتخب الأنجولي به 4 أو 5 لاعبين مصابين، وهو ما أثر سلبيا على مستوانا أمام غانا في الدور ربع النهائي".

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