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كاتب يحذر من "نكسة كبيرة" في العيد (فيديو)

الأحد 10/مايو/2020 - 07:47 ص
عبدالحليم قنديل
عبدالحليم قنديل
هدى عبدالرازق
قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، سيؤدي إلى نتائج وخيمة.

وأشار "قنديل"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أنه إذا سمحت الحكومة بوجود سلوكيات احتفال بعيد الفطر، فأنها ستكون نكسة كبيرة، مضيفا أنه يجب أن نكرر نفس إجراءات منع التجمعات في عيد شم النسيم.

وأضاف الكاتب الصحفي، أنه يتفهم سعي الحكومة لتنشيط السياحة الداخلية لتأهيل المنشآت السياحة لاستقبال السياح، منوها بأن التقديرات الدولية لعودة السياحة ممتدة إلى منتصف عام 2021، لافتا إلى أنه لو كان عدد من يذهبون للفنادق محدد، فإن من يتوجهون للحدائق والمتنزهات عدد هائل.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف، أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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