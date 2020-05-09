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يسرا تضع السكين على رقبة جومانا مراد.. تفاصيل

السبت 09/مايو/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت اليوم قناة الحياة، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا الذي تشارك به ي الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

وشهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "خيانة عهد" قيام يسرا بتهديد جومانا مراد بالسكين، حيث وضعته على رقبتها، لأنها تشك في أنها وراء مقتل ابنها خالد أنور، إلا أن جومانا مراد نفت قتلها لهشام، لكنها اعترفت بأنها كانت تريد الانتقام منها بعد أن وقفت في طريق زواجها من عريس كان يريد أن يتزوجها ويستر عليها، لكنه تراجع بعدما قامت يسرا بقراءة الفنجان له، وهو ما تسبب في طرد جومانا من منزل أبيها بعدما وضعتهم في حرج أمام أهل منطقتها لأنه كان دائم الدخول والخروج عليها بالمنزل.

وبررت جومانا موقفها وأخبرت يسرا بمزيد من التفاصيل حول علاقتها بحلا شيحة، خاصة أن يسرا نظراتها تغيرت لحلا شيحة شقيقتها وطلبت منها ومن سلوى عثمان تركها والذهاب لمنازلهما.

ويشارك في بطلوة مسلسل "خيانة عهد" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم يسرا، حلا شيحة، خالد أنور، عبير صبري، خالد سرحان، هنادي مهنا، بيومي فؤاد، تيام قمر.

يسرا تضع السكين على رقبة جومانا مراد.. تفاصيل
يسرا تضع السكين على رقبة جومانا مراد.. تفاصيل
يسرا تضع السكين على رقبة جومانا مراد.. تفاصيل
يسرا تضع السكين على رقبة جومانا مراد.. تفاصيل
يسرا تضع السكين على رقبة جومانا مراد.. تفاصيل
يسرا تضع السكين على رقبة جومانا مراد.. تفاصيل

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