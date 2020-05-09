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بيان رسمي يوضح حقيقة إصابة موظفين بنك القاهرة "بكورونا"

السبت 09/مايو/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي


أعلن بنك القاهرة أحد أكبر البنوك في القطاع المصرفي اليوم ثبوت ‘إيجابية التحليل إصابة موظفين بأحد فروع البنك الذي قرر إيقاف العمل به رسميا والقيام بعمليات التطهير والتعقيم.

 

 

وفي بيان للبنك صادر عن مجلس إدارته برئاسة طارق فايد، قال إنه تقرر إغلاق فرع البنك بشارع طلعت حرب  اليوم التالي لإكتشاف حالتين ايجابيتين من موظفى الفرع يوم الأربعاء الماضى، وإجراء مسح لكافة العاملين بالفرع للتأكد من سلامتهم، مع القيام بكافة عمليات التعقيم الكامل لمقر الفرع على مدار 3 أيام متتابعة

 

 

وتابع البنك في بيانه، أنه تقرر عدم تعطيل  مصالح العملاء لذلك قرر تقديم خدماته للعملاء المترددين على الفرع عبر توجيههم لأقرب فرع للبنك بمنطقة «وسط البلد 



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