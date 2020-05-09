أحمد موسى عن تزايد إصابات "كورونا": المواطن بيتدلع (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجيش ينفذ عمليات التعقيم والتطهير في كل شبر من أرض مصر في المواقف والمواصلات والمدارس والمنشآت، معلقًا: "مش ناقص غير يعقم البيوت".





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت: "المواطن بيتدلع والسيارات متكدسة بعد الساعة التاسعة على كوبري أكتوبر"، متعجبًا من استهتار المواطنين وعدم التزامهم.





وأوضح: "الحكومة والإعلام جابوا آخرهم والحكومة أدت ما عليها"، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص من العاملين في الموسكي تم إصابتهم بفيروس كورونا متسائلا:" كم شخص تعامل معهم ؟".





وأضاف أحمد موسى، أنه من المشاهد التي نراها "المفروض يكون عندنا آلاف الحالات يوميا ولكن ربنا أنقذنا".





مستجدات أزمة كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.





وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.



