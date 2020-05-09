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وكيل النني يكشف حقيقة إصابته بـ"كورونا" ومصيره في الموسم المقبل

السبت 09/مايو/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد علاء نظمي وكيل اعمال المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال والمعار لصفوف بيشتكاش التركي سلامة موكله نافيا تعرضه للإصاببة بفيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"محمد النني بخير ويشارك في تدريبات بشكتاش".

وتابع :"النني بخير وبعيد عن إصابات كورونا التي ضربت بشكتاش .

وزاد :"النني سيكمل إعارته مع بشكتاش وفي نهاية الموسم سيحسم مصيره مع الأرسنال ".

وواصل :"النني يمتلك عروض عديدة ولكن لم يحسم موقفه ".

وأشار :"النني مستبعد فكرة عودته حاليا للعب في مصر أو الخليج".

وأردف :"عروض النني التي تلقاها من إسبانيا وألمانيا وإنجلترا، وهو يريد إنهاء مسيرته في أوروبا".

وأشار :"النني لم يطلب من البدري استبعاده من منتخب مصر ".

واتم حديثه :"بشكتاش يحتاج للاعب بمواصفات رمضان صبحي ولكن لا أعلم موقف النادي".

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