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البرازيل تعلن الحداد العام على ضحايا كورونا لمدة 3 أيام

السبت 09/مايو/2020 - 11:39 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن المجلس الوطني البرازيلي (الكونجرس)، السبت، الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام على ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في نفس اليوم الذي تخطى فيه عدد الوفيات حاجز الـ10 آلاف حالة جراء الوباء.

وأشار رئيسا مجلسي النواب والشيوخ، رودريغو مايا ودافي ألكولومبري، على الترتيب، في بيان مشترك "هذا البرلمان الذي يمثل الشعب والتوازن الفيدرالي لهذه الأمة يشعر حاليا بلحظات الخسارة والحزن والأسف هذه ومتأثر بها".

ووفقاً لهذا القرار الذي نشرته الصحيفة اليومية الرسمية للمجلس، يحظر تماماً أي شكل من أشكال الاحتفالات خلال تلك الأيام الثلاث للحداد.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الصحة الجمعة أن عدد الوفيات بلغ 9 آلاف و897 حالة والإصابات 145 ألف و328 حالة، بينما أشارت البيانات الصادرة السبت إلى أن عدد الوفيات تخطى حاجز العشرة آلاف حالة. 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,673 مليون إصابة، بينهم أكثر من 253 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,211 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


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