شاهد.. أحمد موسى: يجب محاسبة مخالفي الإجراءات الوقائية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الداخلية نزلت اليوم قبل الإفطار على الكورنيش في الإسكندرية لمنع المواطنين منالإفطار على الكورنيش في زحام، مؤكدًا أنه بعد نزول الداخلية لم يوجد هناك "صريخ طفل ابن يومين".





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت: "البلد لا تحتاج إلى تعطيل ويجب عدم تعطيل الداخلية ويجب الالتزام لتركهم لمواجهة الإرهاب، كما يجب معاقبة كل من يفطر على الكورنيش ويخالف قرارات الحظر".





وطالب الإعلامي، بمعاقبة كل من يخالف الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مردفًا: "لا أحد فوق القانون ويجب محاسبة المخالفين لإجراءات الدولة".





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.





وأضاف، أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.



