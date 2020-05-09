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بعد تعاطيها للمخدرات.. طبيب زينة يطالب بنقلها لأحد مراكز علاج الأدمان

السبت 09/مايو/2020 - 11:52 م
زينة
زينة
رشا عادل
بثت منذ قليل شاشة قناة "النهار دراما" الحلقة 17 لمسلسل "جمع سالم" للنجمة زينة، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المؤثرة بعدما ذهبت الفنانة دلال عبد العزيز "هاجر" والدة الفنانة زينة "مريم" بالتبني وصديقها الطبيب سامح إلى الطبيب الخاص لمريم وطلبت منه التدخل لإنقاذ ابنتها من تعاطي المخدرات خصوصًا بعدما راتها وهي تأخذ حقن المخدرات.


ونصجها الطبيب أنه لابد أن تنقل مريم إلى أحدى مراكز علاج الآدمان، ولكن هاجر رفضت لأنها تعلم أن ابنتها لم توافق على ذلك خوفًا على سمعتها كطبيبة مشهورة، فأقترح عليها أن تتلقى العلاج في منزلها.

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