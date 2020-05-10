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أحمد موسى يطالب بتوزيع الكمامات مجانا على بطاقات التموين (فيديو)

الأحد 10/مايو/2020 - 03:03 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
طالب الإعلامي أحمد موسى، من الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتوزيع الكمامات على بطاقة التموين من أجل مواجهة وباء كورونا.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء السبت، أن عدد بطاقات التموين تبلغ 70 مليون بطاقة مطالبا بتوزيع الكمامات بالمجان على جميع المواطنين على تلك البطاقات.

وتابع الإعلامي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب توزيع الكمامات من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف موسى أن أمريكا خلال 6 أسابيع بلغ عدد العاطلين 33 مليون شخص ضمن تداعيات فيروس كورونا، موضحا أن السيسي أطلق مبادرات للوقاية من تداعيات كورونا كما أطلق البنك المركزي مبادرة الـ 100 مليار جنيه مع منح العمالة اليومية غير المنتظمة 500 جنيه لمدة 3 أشهر.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف، أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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