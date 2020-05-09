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هنادي مهنا تشك بأن حلا شيحة وراء قتل خالد انور

السبت 09/مايو/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت اليوم قناة الحياة، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا الذي تشارك به ي الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

وشهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "خيانة عهد" الحاح هنادي مهنا على حلا شيحة بـ كشف علاقتها بـ جومانا مراد، ولكن يبدوا أن هنادي مهنا تعلم شئ من مراقبتها لـ موبايل خالد أنور، وتهربت حلا من السؤال بأنها ذهبت اليها مرة واحدة وطلبت منها الابتعاد عن هشام وعرض عليها مبلغ كبير من المال.

وشهدت الحلقة انهيار حلا شيحة وذلك بسبب الضغط النفسي الذي تعيش فيه لتسببها في قتل خالد أنور ابن شقيقتها الكبرى يسرا، وقامت بطرد زوجها من المنزل.

ويشارك في بطلوة مسلسل "خيانة عهد" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم يسرا، حلا شيحة، خالد أنور، عبير صبري، خالد سرحان، هنادي مهنا، بيومي فؤاد، تيام قمر.

هنادي مهنا تشك بأن حلا شيحة وراء قتل خالد انور
هنادي مهنا تشك بأن حلا شيحة وراء قتل خالد انور
هنادي مهنا تشك بأن حلا شيحة وراء قتل خالد انور
هنادي مهنا تشك بأن حلا شيحة وراء قتل خالد انور
هنادي مهنا تشك بأن حلا شيحة وراء قتل خالد انور
هنادي مهنا تشك بأن حلا شيحة وراء قتل خالد انور

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