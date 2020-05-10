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أحمد موسى: تأخرنا في تطبيق الحظر الكامل (فيديو)

الأحد 10/مايو/2020 - 04:46 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تأخرت في تنفيذ حظرًا كاملًا من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة الله يكون في عونها بعد تنفيذ عدد من الإجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وتابع الإعلامي، أن الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا أصبحت الإصابات في كل مكان يوجد عدد من المواطنين المصابين ولا يتم التعرف عليهم.

وطالب بتشديد الإجراءات في أجازة عيد الفطر المبارك من أجل السيطرة على فيروس كورونا المستجد، موضحا أن بعض الدول طبقت الحظر الكامل ومن ضمنها الكويت التي تقوم بتطبيق الحظر الكامل بداية من يوم الأحد لمدة أسبوعين حتى عيد الفطر المبارك من أجل السيطرة على فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف، أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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