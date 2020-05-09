Advertisements

رئيس وزراء كندا يحذر من الاستعجال في إعادة فتح الاقتصاد

السبت 09/مايو/2020 - 11:45 م
جاستن ترودو
جاستن ترودو
وكالات
حذر رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، الأقاليم الكندية، من الاستعجال في إعادة فتح اقتصاداتها تحت طائلة اندلاع موجة ثانية من فيروس كورونا، قد "تعيد كندا إلى العزل هذا الصيف".

وقال ترودو للصحفيين اليوم السبت، إنه يشعر بالقلق إزاء تفشي الفيروس في إقليم كيبيك بؤرة التفشي في البلاد، مضيفا أن أي خطوات تتخذ لإعادة فتح الاقتصاد يجب أن تكون تدريجية.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الصحيين أشاروا إلى استقرار المعدل اليومي للحالات في كثير من الأقاليم، أوضح ترودو أن كندا "لم تصل بعد إلى مرحلة التعافي".

وتابع: "ما زلنا في مرحلة الطوارئ. الأغلبية الساحقة من الكنديين ما زالوا في حاجة لتوخي أقصى درجات الحذر".

وارتفعت حصيلة حالات الوفاة بالفيروس في كندا بنسبة 3.5 في المئة عن اليوم السابق وبلغت 4629 حالة، بينما اقترب عدد حالات الإصابة من 67000 شخص.

ومن إجمالي الوفيات تم تسجيل 60 في المئة في إقليم كيبيك، حيث تم رصد الكثير من حالات المرض في دور رعاية المسنين.

وكيبيك هي المقاطعة الأكثر تضررا بالوباء في كندا، وتضم أكثر من نصف حوالى 67 ألف حالة إصابة و4700 وفاة مسجلة في البلاد، كما أن منطقة مونتريال متضررة إلى حد كبير وخصوصا في دور رعاية المسنين.

وأرجأت حكومة كيبيك الخميس للمرة الثانية إعادة فتح المتاجر والمدارس في منطقة مونتريال.

وحددت العودة في 25 مايو الجاري، فيما بدأت المتاجر بإعادة فتح أبوابها في بقية أنحاء المقاطعة.

وفي مختلف أنحاء البلاد، دفع المسنون ثمنا باهظا من جراء المرض.

وتحدثت رئيسة وكالة الصحة العامة في كندا تيريزا تام السبت عن "مأساة وطنية".

وقالت إن مختلف مؤسسات إيواء الأشخاص المسنين تعد حوالى 20% من حالات كورونا المستجد و80% من الوفيات.

وأضافت "يجب أن نقوم بما هو أفضل بصفتنا أمة" مؤكدة أنه يجب درس مسألة أوضاع دور المسنين بعد الوباء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موجة ثانية كندا فتح المتاجر فتح الاقتصاد جاستن ترودو تحذير الجية

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم سموحة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 17 ساعة

صدمة قوية من فايلر بشأن تعاقد الأهلي مع الجوكر

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق مفاجئ من مستشار الرئيس للصحة حول معدل الإصابات بكورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

أحمد موسى عن تزايد إصابات "كورونا": المواطن بيتدلع (فيديو)

منذ ساعة

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 15 ساعة

خانها زوجها وكاد نجلها أن يتوفى بسبب حادث.. مالا تعرفه عن ضحية "رامز مجنون رسمي"..الليلة

منذ حوالي 7 ساعات

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 5 ساعات

أول ظهور لفنان شهير بعد شفائه من فيروس "كورونا" (فيديو)

منذ 38 دقيقة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يبدأ في دراسة العروض المقدمة لصالح جمعة

منذ ساعة و نصف

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يتحرك لخطف نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد وفيات موجة الحر فى كندا إلى 21 شخصا

ارتفاع عدد قتلى موجات الحر فى كندا إلى 33 شخصا

نحو 60 قتيلا ضحايا موجة الحر فى كندا

ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر فى كندا إلى 70 شخصًا

البرلمان الكندي يعلق جلساته 5 أسابيع لمنع انتشار كورونا

رئيس وزراء كندا يدعو إلى مزيد من الجهد لمكافحة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

10:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

09:57 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

07:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا