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وصفة جديدة لتحضير طبق الفول في السحور

السبت 09/مايو/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
المكوّنات
1 حبة بصل مبشوره
3 فصوص ثوم مفرومين
4 حبات بيض
4 طماطم مقطعه
2 معلقة زيت
رشة ملح
معلقة كزبرة
0.5 معلقه صغيره كمون
شطه
علبة فول 

الخطوات
نحمر البصل في الزيت السمن حتى يحصل على اللون الذهبي
نضيف الطماطم ونتركها تتسبك مع البصل 
وننزل بالفول مع التقليب المستمر
وننزل بالثوم وبعدين نضيف التوابل ونقلب كويس جدا
ونعمل البيض عيون ونضيف البيض على الفول ونقلب لحج ما يستوي ونرفع الخليط من على النار ونحطه في طبق تقديم ونقدمه على مائدة السحور

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وصفة جديدة لتحضير طبق الفول طبق الفول شهر رمضان سحور رمضان السحور

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