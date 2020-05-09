وصفة جديدة لتحضير طبق الفول في السحور

المكوّنات

1 حبة بصل مبشوره

3 فصوص ثوم مفرومين

4 حبات بيض

4 طماطم مقطعه

2 معلقة زيت

رشة ملح

معلقة كزبرة

0.5 معلقه صغيره كمون

شطه

علبة فول





الخطوات

نحمر البصل في الزيت السمن حتى يحصل على اللون الذهبي

نضيف الطماطم ونتركها تتسبك مع البصل

وننزل بالفول مع التقليب المستمر

وننزل بالثوم وبعدين نضيف التوابل ونقلب كويس جدا