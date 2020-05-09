"يوسف يكتشف خدعه جده له".. مسلسل يا انا يا جدو الحلقة 16 | القنوات الناقلة والتردد وموعد العرض

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مسلسل يا أنا ياجدو الحلقة 16، تدور أحداث المسلسل حول يوسف وهو شاب يعيش مع جده الذي يدعي اسماعيل ولكنه بخيل جدًا معه، ويحاول أن يكمل يوسف حياته مع فتاه تدعي يحبها لكن جده يرفض الامر ويجعله يختار بين أن يكون معها أو معه.



"يا أنا ياجدو" من بطولة أحمد بدير وسارة سلامة ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، ومن تأليف فتحي الجندي ومن إخراج عادل الأعصر‎، والمنتج ‏الفني أسامة سركيس.



ملخص 16 من مسلسل يا أنا يا جدو



تبدأ مشاهد الحلقة 16 من مسلسل "يا أنا ياجدو"، بإرسال اسماعيل الذي يجسد دورة الفنان أحمد البدير، حفيدة يوسف ليبحث له عن علاج لمرضه ليكتشف يوسف بعد البحث أنه لا يوجد علاج له في مصر، وأن هذا كله كان مقلب من جده.

ويقوم خليل الذي يجسد دوره الفنان مدحت تيخا، بالتحدث مع والدته عن الفتاة التي يحبها، وحين هو جالس في انتظارها يتفاجئ أنها أتت إلى النادي بتوك توك، ويحاول أن يشرح ويبرر الموقف بشكل كوميدي لوالدته.



تدور الأحداث حول إسماعيل وحفيده يوسف الذي يعاني من بخل جده ومن عدم وجود عمل يساعده على تحقيق حلمه والزواج من خطيبته قشطة، وتطلع الجميع لوفاة



القنوات الناقلة لمسلسل "يا أنا يا جدو" الحلقة 16



- يعرض مسلسل يا أنا يا جدو على قناة روتانا دراما الساعة 6 مساءً.



تردد قناة روتانا دراما



القمر: نايل سات.

التردد:11843

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5-6.



- يعرض أيضًا على قناة المحور الساعة 8 مساءً.



تردد قناة المحور



القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11823.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 5- 6.