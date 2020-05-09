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وليد سليمان: وقعت على عقود التجديد للأهلي في لحظات

السبت 09/مايو/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن التجديد مع النادي الأحمر، لم يأخذ وقت كبير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه حزين بسبب الاهتمام الكبير الذي وجدته من المسئولين بهذا الأمر والذي لم يحدث قبل ذلك".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية ببرنامج جمهور التالة والذي يذاع عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"قمت بالتوقيع على القعود وتركت التقدير المادي إلى مسؤولو الأهلي".

وتابع :"ذهبت إلى جلسة التوقيع وأبلغت لجنة التخطيط باني حزين لوجود مثل هذا الكم من الاهتمام، وكنت اتمنى أن تكون هذه المرة مثل كل مرة كنت أوقع فيها على عقود التجديد".

وواصل :"كان من المفترض أن يكون التجديد من وقت سابق ولكن في الجلسة الجميع أكد بأن النادي يقدرني جيدا ويحترمني".

وأردف :"الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي أكد لي بأن النادي يقدرني جيدا".

وأشار :"في حال عدم رغبة النادي الأهلي في تجديد تعاقدي مع الأهلي سأنتقل إلى إنبي أو بتروجت، ولكن لا يمكن أن ألعب لنادي منافس".

وزاد :"لا أحب اللاعب الذي يمضي وقتا كبيرا داخل النادي، ثم يتركه ويرحل لناد منافس".

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