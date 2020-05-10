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أول ظهور لفنان شهير بعد شفائه من فيروس "كورونا" (فيديو)

الأحد 10/مايو/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر

نشرت مجلة "بيبول" الأمريكية صورا للممثل العالمي إدريس ألبا، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد وهو يقوم بتمريناته اليومية بالقرب من منزله خلال فترة الإغلاق، وذلك عقب عودته هو وزوجته سابرينا دوري، من عزلتهما الصحية في مدينة نيومكسيكو.

وظهر إدريس وهو يرتدي قميصا أسود بسيطا فضفاضا وسروالا من جينز الدينيم وأحذية كبيرة خضراء وقام بتغطية رأسه بقبعه سوداء وبدا في حالة صحية جيدة بعد تعافيه من الفيروس، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وفي شهر مارس، أعلن إدريس ألبا إصابته بفيروس كورونا المستجد في مدينة نيومكسيكو، حيث بقيت زوجته برفقته ورفضت تركه قبل أن تصاب بالعدوى.

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