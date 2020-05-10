موعد عرض مسلسل لعبة النسيان الحلقة 17 بطولة دينا الشربيني في رمضان 2020

تعرض قناة إم بي سي مصر، اليوم الحلقة 17 مسلسل لعبة النسيان، والذي يُبث خلال شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والأردن وفلسطين ولبنان، والساعة 11:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.





وتعاد الحلقة السابعة عشر من مسلسل لعبة النسيان على قناة mbc مصر 2 في تمام الساعة 8 مساءاً وتعاد الحلقات في اليوم التالي على نفس القنوات الناقلة.، والساعة الـ 9 بتوقيت السعودية .









قصة مسلسل لعبة النسيان





تدور جميع أحداث المسلسل حول فتاة من الطبقة المتوسطة تعيش حياتها، وعندما تعرضت هذه الفتاة لفقدان ذاكرتها أصبحت تهاجم بعض الصراعات، فلا تستطيع أن تميز حياتها في الماضي قبل فقدان ذاكرتها وحياتها الجديدة، وكانت تسمى هذه الفتاة رقية، ولقد كانت هذه الفتاة تمتلك طفلاً مجرد ما ولدته تعرضت لهذه الحادثة، وأصبحت من الأشخاص التي تعالج نفسياً تحت يد الفنانة انجي.









أحداث الحلقة 17 من مسلسل لعبة النسيان





في الحلقة 17 من لعبة النسيان بعد رحلة رقية (دينا الشربيني) وعمرو (أحمد داود) إلى الغردقة لمحاولة كشف التفاصيل الخاصة بعلاقتها بـخالد (أحمد داود)، وتتأكد رقية إنها لم تخن زوجها أمجد (أحمد صفوت) يومًا، كما تعرّف عليها أحد عمّال الفندق ليحكي لها بعض محادثاتها مع خالد، وأنهما كانا يبحثا عن الدكتور محمد عبد السلام، الذي لم يأتِ إلى الغردقة منذ سنتين تقريبًا.





كما واجهت رقية شقيق زوجها نادر ( على قاسم) بعدما سألها عن سر سفرها إلى الغردقة، وأنه عرف ذلك من خلال تتبع جهازها المحمول، لتخبره أنها لن تيأس من زيارة كل الأماكن التي قد تذكرها بأي شيء يجعلها تكتشف الحقيقة، وفي نهاية الحلقة اكتشفت رقية من صديقتها فترة الجامعة، أنها هاتفها قبل الحادث وهي تبكي وطلبت منها المكوث عندها هي وابنها يحيى بعض الوقت، فما الذي حدث بالضبط قبل وقوع الجريمة؟.









أبطال مسلسل لعبة النسيان





دينا الشربيني.

أحمد داود.

أحمد صفوت.

إنجي المقدم.

علي قاسم.

محمود قابيل.









مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان بطولة دينا الشربيني





بالترامن مع بداية اليوم الأول من شهر رمضان حظى موعد عرض مسلسل لعبة النسيان على نسب بحث عالية على الإنترنت حيث يرغب متابعي وعشاق النجم دينا الشربيني في معرفه موعد إذاعه حلقات المسلسل، ونتعرف الآن على موعد مسلسل لعبة النسيان:





يعرض المسلسل حصريا عبر قناة “MBC مصر” في تمام الساعة السابعة عشر 17 مساءًا.