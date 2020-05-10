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أبرز أحداث الحلقة الـ 17 من "القمر آخر الدنيا"

الأحد 10/مايو/2020 - 12:38 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
انتهى منذ قليل مسلسل ''القمر آخر الدنيا"، يتشاجر خالد مع دلال لمصاريف مدرسة أولاده ويسألها لماذا تجلس عند أخيها وأنه مل من جملة مش هتفهمني.

ويذهب كل من أحمد وجلال لمنزل جابر ويسأل أحمد هل عم عوض تزوج بعد وفاة خالته ويخبره جابر أنه لم يتزوج أبداً.

يتصل سامي بدلال وتخبره أنها بإنتظار العمال لتغيير بعض الأشياء في منزلها، ويسألها إن كانت بحاجة لمجيئه في مساعدتها ولكنها ترفض.

ويكشف خال كريمة لأحمد وجلال عن زواج أبيهم على والدتهم وما قالته له كريمة وأنها ترى زوجها دائماً ومرة مبتسم ومرة ندمان، ويطلب منها أن تسامحه وتقول أنها سامحته منذ زمن ولكنه يوجد دنيا أخرى تناديها ولا تعرف ما هذا.

ويطلب خالها منها أن تهدأ مقابل أولادها، لتقول أنه من الواضح أنها قامت بتربيتهم بطريقة خاطئة وكانت تخاف عليهم حتى أصبح الخوف يأتي منهم نفسهم وتطلب منه أن يدعي لها ويدعي لأولادها.

وقدمت مجدية في مدرسة ويخبط عليها حبشي ليعطيها قلم وقع منها على السلم لتتشاجر معه وتغلق الباب في وجهه.

يذهب سامي لدلال وتخبره بما فعله والدها ويحاول التخفيف عنه، وتسألوا هل مازال زعلان منها، وأنها فرحت كثيراً عند مجيئه وشعرت بالاطمئنان.

ويسألها هل سعيدة مع زوجها خالد، لتقول أن هذا يعتبر إختيارات تدفع ثمنها الأن ويخبرها أنه يلوم نفسه لعدم إستطاعته في كسب قلبها والمحافظة عليها ويعتذر لكلامه هذا معها وأنها متزوجة ولديها أطفال ولكن في نفس الوقت قلبه يقول أنها ليست سعيدة، وتطرح له سؤالاً هل هو سعيد ليقول أن إجابة هذا السؤال تحتاج شرح مطول، ثم ينزلون من السيارة لتشرف على العمال أثناء تجهيز منزلها.

يحمل سيارة بحصان كل من أحمد وجلال لتوصيلهم بعد تعطل سيارتهم، ويقول جلال لصاحب السيارة أنه سيدفع له ما يريد ليرد أحمد على أخيه جلال أن يدفع له ما عليه أولاً، ويتحدثون مع أقاربهم ويسأل أحمد إن كان والده لديه أولاد من الامرأة التي تزوجها على والدته، ثم تنتهي الحلقة.

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