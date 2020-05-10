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هاني الناظر: مصر في مرحلة ذروة كورونا (فيديو)
الأحد 10/مايو/2020 - 04:02 ص
داليا الحسين
قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إنه لا غنى عن ارتداء الكمامة خلال الفترة المقبلة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع الاستمرار في غسيل اليدين بالصابون، مشيًرا إلى أنه يجب التوقف عن التقبيل والحضن أثناء المصافحة.
وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء السبت أن مصر حاليا فى مرحلة الذروة بالنسبة لفيروس كورونا ومعدلات الإصابة حتى الآن آمنة.
وأشار رئيس المركز القومي للبحوث سابقا إلى أن المواطنين بالاستحمام يوميا لأن الماء والصابون يقضي على الفيروس، وغسل اليدين بعد دخول المنزل، لافتا إلى ان فيروس كورونا ضعيف خارج الجسم ولكنه قوي جدا بداخله.
وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء السبت أن مصر حاليا فى مرحلة الذروة بالنسبة لفيروس كورونا ومعدلات الإصابة حتى الآن آمنة.
وأشار رئيس المركز القومي للبحوث سابقا إلى أن المواطنين بالاستحمام يوميا لأن الماء والصابون يقضي على الفيروس، وغسل اليدين بعد دخول المنزل، لافتا إلى ان فيروس كورونا ضعيف خارج الجسم ولكنه قوي جدا بداخله.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.
وأضاف، أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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