غادة عبد الرازق تحكى تفاصيل زواجها من مدير تصوير «سلطانة المعز»

احتفلت بالزواج فى المسلسل.. والزفاف بعد العيد وشهر العسل في الجونة





أنا بمليون راجل وقت الشدة وانتظروا مفاجآتى فى 2021

هى نجمة من طراز خاص، اسمها وحده لقب يميزها وتفتخر به، لا تخشى المنافسة، تحب ما تقدمه وتؤمن بأن العمل المميز يفرض نفسه، وجدت فى سيناريو مسلسل «سلطانة المعز» ما تبحث عنه فقررت أن تتواجد وبقوة فى رمضان رغم أنها كانت تفضل الاستراحة هذا العام إلا أن «سلطانة» استفزتها فنيا فقررت أن تكون السلطانة العروس فى رمضان 2020، هى النجمة غادة عبد الرازق التقيناها وأجرينا معها هذا الحوار



■ «سلطانة المعز» ينتمى لنوعية الدراما الشعبية وهو لون كان مقتصرا فى السنوات الماضية على الرجال ألم تخش المنافسة فى تلك المنطقة، خاصة أن النجمات دائما ما يذهبن للأعمال التى تعتمد ظهورهن بشكل يبرز أنوثتهن؟





- إطلاقا فقد سبق وقدمت الدراما الشعبية منذ عدة سنوات، وعندما عرض على النص تحمست له جدا، علما بأننى لم أقرأ معالجة فأنا فوجئت بالمخرج محمد بكير يخبرنى بأن معه فكرة جميلة، وأكد لى أنها ستعجبنى، وتقابلت معه والمؤلف إياد إبراهيم وأعجبتنى الفكرة خاصة أن المسلسل كان شبه كامل، فوافقت ووقعت العقد مع المنتج ممدوح شاهين وبدأنا التصوير.





■ بحكم أن الدراما تتحدث عن شارع المعز، فسيكون محط أنظار أهل المعز ليروا كيف صورتهم غادة عبد الرازق فى المسلسل بخلاف الجمهور العربى، كيف جاءت ردود الأفعال؟





- هذا حقيقى، وردود الأفعال كانت رائعة خاصة أنهم لم يصدقوا أن المسلسل خرج بهذا الشكل، خاصة أن غالبية المشاهد تم تصويرها فى ديكورات على أنها شارع المعز والجمهور لم يشعر أنه ديكور مطلقا، كما أن المسلسل راق وكل الممثلين تعبوا جدا واجتهدوا فى مشاهدهم وأدائهم كان أكثر من رائع وهو ما ترك أثراً إيجابياً لدى الجمهور.





■ دائما ما تحرصين على تقديم نماذج مختلفة من السيدات وهذا العام «سلطانة» تركيبة مختلفة فهى متعلمة وقوية ولديها ثبات انفعالى.. حدثينا أكثر عن الشخصية؟





- أقدم هذا العام شخصية امرأة متعلمة تحب أهلها، قوية لكن فى الحق، كريمة وتحب فعل الخير «ست جدعة» مع كل من حولها، وللعلم تركيبة سلطانة بها شبه كبير منى فلقد تحملت مسئولية نفسى منذ صغرى وقتما انفصلت عن والد روتانا وبنيت نفسى بنفسى، وواجهت صعوبات كثيرة وكنت أعديها «وأعمل نفسى مش واخدة بالى»، وحوربت كثيرا لدرجة أن الناس كانت تضربنى فى ضهرى وتسلم عليا فى وجهى، لذا أنا شعرت بسلطانة وهى مثلى فأنا «بمليون راجل وقت الشدة».





■ إيقاع المسلسل سريع جدا فى كل حلقة، بخلاف حلقة زواج سلطانة المعز، هل كان ذلك مقصودا لتهدئة الأحداث أم لأن السلطانة يليق بها زفاف أسطورى فى حلقة كاملة؟





- ضاحكة: «الإتنين» وفى وقت تصوير الحلقة بالفعل احتفلت بزفافى فى الواقع على مدير التصوير هيثم زنيتا فكنت عروسا بالمسلسل وعروسا فى الحقيقة، لكنى لم أرغب فى الإعلان وقتها حتى لا يقال أنى بعمل دعايا لمسلسلى..





■ حدثينا عن كواليس الزواج من مدير التصوير هيثم زنيتا..





- نحن نعرف بعض من وقت تصوير مسلسل «حكاية حياة»، وكنا مقربين ثم انفصلنا لفترة وعاودنا التواصل بينا منذ عام تقريبا واتفقنا على الزواج، وكان ذلك من أسبوعين تقريبا وأهدانى شبكة جميلة وشهد على زواجنا المؤلف إياد إبراهيم والمخرج محمد بكير.





■ مبروك.. هل غادة عبد الرازق ستقيم عرساً وترتدى فستان زفاف، وأين ستقضين شهر العسل؟





- سأقيم حفلاً بسيطاً بعد شهر رمضان للمقربين لكنى لن أرتدى فستان زفاف، أما شهر العسل فالوضع الحالى يجعل السفر داخل مصر أكثر أمانا من الدول الأخرى بعد تفشى الكورونا، وقد نسافر إلى الجونة لقضاء شهر العسل.





■ وبالعودة لسلطانة المعز.. كيف ترين علاقة سلطانة بابنتها ضى؟





- مثل علاقتى بروتانا تماما، حتى أنه فى وقت من الأوقات كنت أعامل روتانا مثل تعامل سلطانة بضى أو رنا رئيس فى العمل، ولذلك كان هناك كثير من المشاهد التى لم أشعر بعناء فى تنفيذها لأنها قريبة الشبه بين حياتى مع ابنتى روتانا.





■ قضية التنقيب عن الآثار تم تقديمها كثيرا فى الصعيد لكن لم يتم تناولها فى منطقة المعز برأيك لماذا؟





- لا أعلم بالرغم من أن هناك الكثير من الحوادث التى تناولت التنقيب عن الآثار أسفل المنازل فى الكثير من المناطق الأثرية بالقاهرة، لكن لا أعرف لماذا لم يتم يتناول هذا الأمر من قبل، وقد يكون هناك تخوف من شيء لكن المؤلف ذاكر كثيرا وبحث فى هذا الموضوع عند كتابته.





■ فى كل عام تعودنا منك على ماستر سين يقلب السوشيال ميديا مثل مشهد الغسل فى ضد مجهول، فهل سيكون هناك ماستر سين هذا العام، ولماذا لم يتم تقطيع المشاهد وعرضها على السوشيال ميديا كما تعودنا؟





- بالتأكيد وليس مشهداً واحداً بل أكثر من مشهد، أما عن تقطيع المشاهد على السوشيال ميديا فأنا متعمدة هذا العام ألا أفعل ذلك، لأنى فكرت وقلت لنفسى «أعمله ليه»، وأنا لم أكن أعمل ذلك سابقا فى أعمالى، والناس عرفت أنى أقدم مسلسلاً قوياً فلماذا أفعل ذلك وأنتظر مشاهدات على مقطع بعينه، حتى يشاهد الجميع المسلسل كاملا.





■ حدثينا عن كواليس العمل مع النجوم المشاركين معك..





- أكثر من رائعة، فنحن كأننا عائلة واحدة مقيمة فى شارع المعز سواء محمود عبد المغنى أو دينا ومحمود البزاوى ومحمد لطفى كلنا أصبحنا عائلة، أحيانا نكون قد انتهينا من التصوير ومتعبين للغاية لكن لا نريد أن نعود لبيوتنا، فالروح بيننا جميلة جدا وهو ما ظهر للجمهور على الشاشة، وأريد أن أشكر كل فريق العمل بالمسلسل لأنهم كانوا فى ضهرى، مع أننا لم نكن أصدقاء مقربين، وعندما رأيت منهم هذا الدعم والمحبة كان بالنسبة لى مفاجأة واحترمتهم جدا على المستوى الفنى والمستوى الانسانى، وعلى رأسهم المخرج محمد بكير ومدير التصوير هيثم زنيتا، حتى يخرج المسلسل بأعلى جودة، أيضا المنتج ممدوح شاهين لم يبخل على العمل فى أى شىء وحرفيًا ما أطلبه ينفذ فورا وأشكره على ذلك.





■ البعض انتقد ظهورك بـ«باروكة» على السوشيال ميديا ما تعليقك؟





- اللى مش عاجبه مايتفرجش، الباروكة ليست غادة عبد الرازق، بل سلطانة، وهذا شكلها وهيئتها، ومن ينتظر أن يشاهد شعر غادة «فأنا طلعت بشعرى فى العديد من الأعمال الأخرى» والحقيقة إنى لا ألتفت لمثل هذه التعليقات وأراها تافهة.





■ عرض المسلسل على قناة حصرية «النهار» ميزة أم عيب؟





- بالنسبة لى هذا العام ميزة، «الناس جاية لغادة مخصوص»، وهذا منحنى ثقة أكثر، وأنه حتى الآن الحمد لله الجمهور واثق فى غادة عبد الرازق وأعمالها، ومحافظة على مكانتى، ورغم أن المنافسة صعبة هذا العام ألا أنى أتشرف بوجودى على النهار حصريا، وفى السعودية والأردن والعراق حصرى وعلى أبليكشن viu حصرى وأعتبر نفسى بعد ربنا «شايلة قناة النهار» للعام الثانى على التوالى، رغم أنها مسئولية كبيرة لكنى الحمد لله كنت قدها.





■ دائما ما تختارين من يغنى التتر الخاص بالمسلسل بعناية، لماذا وقع الاختيار على الفنانة نوال الزغبى لغناء تتر «اتحاربت»؟





شعرت أنها الأنسب وأقرب مطربة تستطيع أن توصل الإحساس بكلمات التتر خاصة بعد تقديمها تتر الناس العزاز فى مسلسل لأعلى سعر.





■ هل تهتمين بالألقاب؟





- إطلاقا فأنا أعتز باسمى غادة عبد الرازق وهذا يكفى لأنه اللقب الذى أتشرف به ولا أحتاج غيره فهو وحده لقب مميز.





■ ما جديدك بعد سلطانة المعز؟





- سأعود لتصوير فيلم «حفلة 9» بعد العيد، وانتظروا مفاجأتى فى الدراما لعام 2021.



