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شروط تعجزية تعرقل انتقال نجم يوفنتوس لبرشلونة

الأحد 10/مايو/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
كشفت تقارير صحفية اسبانية عن تعثر مفاوضات نادي برشلونة الاسباني، لضم ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن نادي يوفنتوس الإيطالي اشترط دخول آرثر ميلو لاعب برشلونة، ضمن صفقة "بيانيتش" للموافقة على رحيل اللاعب البوسني إلي النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة أن نادي برشلونة يرفض التخلي عن آرثر ميلو ودخوله في صفقة تبادلية مع بيانيتش، ويفضل دفع الأموال للحصول على خدمات نجم اليوفي الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة يرفض تماما طرح اسم آرثر ميلو ضمن الصفقة، و يرشح لاعبين آخرين ليوفنتوس للدخول في صفقة "بيانيتش، مثل التشيلي أرتورو فيدال، والكرواتي إيفان راكيتيتش، وكارليس ألينيا، والذين خرجوا من حسابات الجهاز الفني للفريق.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن برشلونة قد يفشل في الحصول على خدمات بيانيتش حال استمرار رفضه دخول آرثر ميلو ضمن الصفقة، وتمسك نادي يوفنتوس بضم اللاعب البرازيلي الصيف المقبل.

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