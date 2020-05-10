Advertisements

دينا الشربيني والمعادلة الصعبة

الأحد 10/مايو/2020 - 12:34 ص
بوابة الفجر
آمال البنا
صدمة النسيان، وفراق الأحباب، ومشاعر غامضة وقاسية تسيطر على «رقية» كلها مشاهد تمثيلية قدمتها دينا الشربينى ببراعة فى أولى حلقات مسلسلها الرمضانى «لعبة النسيان» الذى تخوض به تحديا دراميا جديدا تثبت فيه أنها موهبة فنية تسير بخطوات ثابتة ومدروسة فى كل عمل فنى يحمل اسمها، وإن كانت تراهن فى كل مرة على الخلطة الدرامية التى تعتمد على الإثارة والتشويق فى أعمال درامية تتحمل مسئوليتها أمام الجمهور، بداية من «مليكة» و«زى الشمس» وحتى «لعبة النسيان»، لتحاول جذب الجمهور منذ الحلقة الأولى بمشاهد درامية مشتعلة تكشف عن اللغز الذى يسير معه المشاهد ويحاول جمع خيوطه لنهاية الأحداث ليكتشف الحل حتى لا ينصرف عنها الجمهور، إلا أنها فى كل مرة تقدم اللغز الخاص بها بشكل مختلف وتكسب الرهان الدرامى.

فذكاء دينا الشربينى الذى جعلها تتعلم الدرس مبكرا، وتدرك أنها تحتاج لعمل درامى قوى فى كل مرة تخوض فيها السباق ليكشف عن طاقاتها التمثيلية وتبتعد عن الأعمال المستهلكة التى تعتمد على قصص الحب وما شابه ذلك حتى لا تصبح شبه الكثير من نجمات جيلها و اللاتى يعتمدن على مثل هذه القصص فى بداية بطولاتهن الدرامية استسهالا للنجاح الجماهيرى وارتباط الجمهور أسرع بقصص الحب الرومانسية، فالمعادلة التى تسير عليها دينا ساعدتها كثيرا فى اختيارها للأعمال لتصبح دينا الشربينى تغرد بمنطقة فنية مختلفة تجعلها تنفرد بهذه النوعية من الأعمال الدرامية التى لم ينجح فيها الكثيرات من نجمات جيلها.

فرقية التى عادت للحياة مجددا بعد غيبوبة دامت أربعة شهور لتستيقظ بعدها فاقدة للذاكرة لا تتذكر حتى ابنها الوحيد يحيى جعلت دينا الشربينى تقدم مباراة تمثيلية قوية تجمعها ببقية أبطال المسلسل وتحرز أهدافها المتتالية بصدق مشاعرها فى كل مشهد تحاول فيه استرجاع ذكرياتها الماضية وشعورها بابنها الوحيد يحيى أو الطفل الموهوب «آدم وهدان» والذى لا يمكن أن تتمالك دموعك فى مشاهدهما الصادقة معا، وتشعر بمعاناة أم لا تتذكر ابنها وطفل يبحث عنها فى كل مكان.

هى نجمة من طراز خاص، اسمها وحده لقب يميزها وتفتخر به، لا تخشى المنافسة، تحب ما تقدمه وتؤمن بأن العمل المميز يفرض نفسه، وجدت فى سيناريو مسلسل «سلطانة المعز» ما تبحث عنه فقررت أن تتواجد وبقوة فى رمضان رغم أنها كانت تفضل الاستراحة هذا العام إلا أن «سلطانة» استفزتها فنيا فقررت أن تكون السلطانة العروس فى رمضان 2020، هى النجمة غادة عبد الرازق التقيناها وأجرينا معها هذا الحوار

أخبار تهمك

الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن ضم نجم سموحة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 5 ساعات

أول ظهور لفنان شهير بعد شفائه من فيروس "كورونا" (فيديو)

منذ 38 دقيقة

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ ساعتين و 31 دقيقة

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يبدأ في دراسة العروض المقدمة لصالح جمعة

منذ ساعة و نصف

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أحمد موسى عن تزايد إصابات "كورونا": المواطن بيتدلع (فيديو)

منذ ساعة

صدمة قوية من فايلر بشأن تعاقد الأهلي مع الجوكر

منذ حوالي 6 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق مفاجئ من مستشار الرئيس للصحة حول معدل الإصابات بكورونا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

خانها زوجها وكاد نجلها أن يتوفى بسبب حادث.. مالا تعرفه عن ضحية "رامز مجنون رسمي"..الليلة

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب خطورة الوضع.. عمرو أديب يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يتحرك لخطف نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

10:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

09:57 م

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

07:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا