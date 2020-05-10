دينا الشربيني والمعادلة الصعبة

صدمة النسيان، وفراق الأحباب، ومشاعر غامضة وقاسية تسيطر على «رقية» كلها مشاهد تمثيلية قدمتها دينا الشربينى ببراعة فى أولى حلقات مسلسلها الرمضانى «لعبة النسيان» الذى تخوض به تحديا دراميا جديدا تثبت فيه أنها موهبة فنية تسير بخطوات ثابتة ومدروسة فى كل عمل فنى يحمل اسمها، وإن كانت تراهن فى كل مرة على الخلطة الدرامية التى تعتمد على الإثارة والتشويق فى أعمال درامية تتحمل مسئوليتها أمام الجمهور، بداية من «مليكة» و«زى الشمس» وحتى «لعبة النسيان»، لتحاول جذب الجمهور منذ الحلقة الأولى بمشاهد درامية مشتعلة تكشف عن اللغز الذى يسير معه المشاهد ويحاول جمع خيوطه لنهاية الأحداث ليكتشف الحل حتى لا ينصرف عنها الجمهور، إلا أنها فى كل مرة تقدم اللغز الخاص بها بشكل مختلف وتكسب الرهان الدرامى.





فذكاء دينا الشربينى الذى جعلها تتعلم الدرس مبكرا، وتدرك أنها تحتاج لعمل درامى قوى فى كل مرة تخوض فيها السباق ليكشف عن طاقاتها التمثيلية وتبتعد عن الأعمال المستهلكة التى تعتمد على قصص الحب وما شابه ذلك حتى لا تصبح شبه الكثير من نجمات جيلها و اللاتى يعتمدن على مثل هذه القصص فى بداية بطولاتهن الدرامية استسهالا للنجاح الجماهيرى وارتباط الجمهور أسرع بقصص الحب الرومانسية، فالمعادلة التى تسير عليها دينا ساعدتها كثيرا فى اختيارها للأعمال لتصبح دينا الشربينى تغرد بمنطقة فنية مختلفة تجعلها تنفرد بهذه النوعية من الأعمال الدرامية التى لم ينجح فيها الكثيرات من نجمات جيلها.





فرقية التى عادت للحياة مجددا بعد غيبوبة دامت أربعة شهور لتستيقظ بعدها فاقدة للذاكرة لا تتذكر حتى ابنها الوحيد يحيى جعلت دينا الشربينى تقدم مباراة تمثيلية قوية تجمعها ببقية أبطال المسلسل وتحرز أهدافها المتتالية بصدق مشاعرها فى كل مشهد تحاول فيه استرجاع ذكرياتها الماضية وشعورها بابنها الوحيد يحيى أو الطفل الموهوب «آدم وهدان» والذى لا يمكن أن تتمالك دموعك فى مشاهدهما الصادقة معا، وتشعر بمعاناة أم لا تتذكر ابنها وطفل يبحث عنها فى كل مكان.





هى نجمة من طراز خاص، اسمها وحده لقب يميزها وتفتخر به، لا تخشى المنافسة، تحب ما تقدمه وتؤمن بأن العمل المميز يفرض نفسه، وجدت فى سيناريو مسلسل «سلطانة المعز» ما تبحث عنه فقررت أن تتواجد وبقوة فى رمضان رغم أنها كانت تفضل الاستراحة هذا العام إلا أن «سلطانة» استفزتها فنيا فقررت أن تكون السلطانة العروس فى رمضان 2020، هى النجمة غادة عبد الرازق التقيناها وأجرينا معها هذا الحوار



