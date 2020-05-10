خالد أبوبكر: نصف أملاك مصر في هيئتي الأوقاف والتنمية الزراعية (فيديو)

وجه خالد أبوبكر، في فقرته الخاصة "تلغراف رمضان" رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.





وقال خالد أبوبكر، في رسالته، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "تقريبًا نصف أملاك مصر في هيئتي الأوقاف والتنمية الزراعية.. متى يتم استغلالهما بطريقة استثمارية تحقق أعلى عائد".





وواصل قائلًا: "إننى متأكد من عدم رضائك عن عدم استغلال تريليونات من الجنيهات المهدرة والمواطن في أمس الحاجة إليها".





كما تحدث الإعلامي عن أزمة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة الانتباه للأعداد المرتفعة من الإصابات.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.





وأضاف، أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



