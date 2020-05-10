Advertisements

خالد أبوبكر: نصف أملاك مصر في هيئتي الأوقاف والتنمية الزراعية (فيديو)

الأحد 10/مايو/2020 - 03:45 ص
خالد أبوبكر
خالد أبوبكر
كـسـاب أحـمـد
وجه خالد أبوبكر، في فقرته الخاصة "تلغراف رمضان" رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وقال خالد أبوبكر، في رسالته، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "تقريبًا نصف أملاك مصر في هيئتي الأوقاف والتنمية الزراعية.. متى يتم استغلالهما بطريقة استثمارية تحقق أعلى عائد".

وواصل قائلًا: "إننى متأكد من عدم رضائك عن عدم استغلال تريليونات من الجنيهات المهدرة والمواطن في أمس الحاجة إليها".

كما تحدث الإعلامي عن أزمة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة الانتباه للأعداد المرتفعة من الإصابات.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف، أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر خالد أبوبكر بوابة الفجر الفجر أخبار

أخبار تهمك

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 80 ألف حالة

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يحذر الأغنياء والفقراء: "خدوا بالكم الفترة الجاية"

منذ حوالي 4 ساعات

هاني الناظر: مصر في مرحلة ذروة كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق مفاجئ من مستشار الرئيس للصحة حول معدل الإصابات بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد زيادة إصابات كورونا.. مترو الأنفاق يوجه مناشدة إلى الركاب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

التعليم العالي تفجر مفاجأة: نبحث هل ظهر كورونا لدينا قبل الصين؟ (فيديو)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عمرو أديب يكشف حقيقة إصابة 60 موظفا بكورونا بأحد البنوك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة بشأن المصريين القادمين من الخارج

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

محافظ الإسكندرية: الأسر المكونة من شخصين فطروا على الكورنيش (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

خالد أبو بكر: برميل البترول في العالم أرخص من كيلو الليمون

ترامب: السماح للصيدليات بإجراء فحوصات فيروس كورونا

رانيا علواني: تطبيق معايير الوقاية يجب أن يكون إجباريًا (فيديو)

"الإفتاء" تكشف طريقة التعامل مع موتى فيروس كورونا (فيديو)

رئيس "مكافحة كورونا" يزف بشرى بشأن المرحلة المقبلة من تفشي كورونا (فيديو)

شاهد.. "الصحة": نرفع كفاءة 34 مستشفى للحميات لاستقبال مصابي كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

بقرار من رئيس الجمهورية مواعيد وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

10:11 م

عاجل.. 5 خدمات إلكترونية من النيابة العامة بسبب كورونا

12:55 ص

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

02:31 م

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن إجراءات التعايش مع كورونا (فيديو)

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟