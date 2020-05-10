سليمان عيد لـ"الفجر الفني": كواليس "فلانتينو" كانت مبهجة.. و"نصيحتي للجمهور امشي عدل يحتار كورونا فيك"





التقى "الفجر الفني" الممثل سليمان عيد، الذي تألق خلال موسم رمضان الحالي في عدد من الأعمال التي يشهدها سباق الدراما 2020 ليحدثنا عن تجاربه والشخصيات التي يجسدها.





كيف كانت كواليس مسلسل فلانتينو؟



كيف تلقيت ردود الأفعال الجمهور على المسلسل؟



هل من الممكن نرى سليمان عيد يقدم عملًا من بطولته؟



ماهي المسلسلات التي تتابعها في رمضان؟



هل تحضر لعمل جديد؟



كيف تقضى وقتك في فترة الحجر المنزلي؟



ماهي نصائحك لجمهورك للحد من انتشار فيروس كورونا





هل السوشيال ميديا تؤثر على حياتك بشكل كبير؟



من الفنان التي تتمنى ان تمثل معه؟







كواليس "فلانتينو" كانت مبهجه مع الزعيم عادل إمام، وأيضا كانت بها تركيز شديد فى العمل والانصات لملاحظات المخرج الجميل رامى إمام."الحمد لله كانت ردود الأفعال على مسلسل "فلانتينو" مشجعه وجميله واشكر الله على حب الناس".أنا من عشاق البطولة الجماعية وان شاء الله يحدث قريبا.اتابع مسلسل "مسلسل الاختيار" واعتقد انه اقرب مسلسل لقلوب الجمهور ، كما اتابع ايضا مسلسل" ونحب تانى ليه" وهو أفضل مسلسل رومانسى كوميدى تم عرضه من فتره طويله واتابع ايضا مسلسل" الفتوة" وهو مسلسل متكامل دراميا وفيه مجهود كبير من الجميع.في الوقت الحالي لأ أحضر أعمال في الفترة المقبلة.اقضى وقتى فى الحظر مع اسرتى ومتابعه بعض المسلسلات ومحاوله الاستمتاع بكل لحظه نعيشها ونشكر الله على كل شئ.نصائحى للجمهور للوقايه من انتشار الفيروس " هى امشى عدل يحتار كورونا فيك وحب الحظر تعيش مبسوط".السوشيال ميديا هى وسيلة تواصل بينى وبين الناس واحاول دايما أن ارسم الضحكه على وشوش الجميع واجمل شئ فى حياتى كلمه حلوه ومشجعه من الجمهورلا لم يكن هناك فنان معين،" الحمد لله انا اشتغلت مع معظم نجوم مصر المهم الموضوع يكون جيد".