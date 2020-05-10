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نائب المحافظ: 390 حالة مصابة بفيروس كورونا في المنوفية (فيديو)

الأحد 10/مايو/2020 - 03:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إنه تمت الموافقة على إجراء عمليات المسح الطبي للقطاع الطبي في مستشفى الباجور المخصصة للعزل الصحي بناء على قرار محافظة المنوفية.

وأضاف "موسى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد أن الأطقم الطبية تقوم بدور كبير وهي خط المواجهة الأول ويجب أن يطمئنوا على أنفسهم من عدم الإصابة بالوباء.

وكشف نائب محافظ المنوفية، أنه تم اتخاذ قرار على حظر كامل على قريرة شنشور عقب إصابة 15 شخص بفيروس كوورنا، موضحا أن عدد الإصابات الإجمالية في المنوفية 390 إصابة.

وأكد أن هناك بعض القرى التي كانت في العزل الطبي تم رفع تلك الإجراءات عنها بعد التأكد من عدم ظهور إصابات جديدة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف، أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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