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"ولاد إمبابة" يعثرون على شقيق لهم دكتور في الطاقة النووية

الأحد 10/مايو/2020 - 01:26 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق


أذيعت منذ قليل الحلقة 17 من مسلسل "ولاد إمبابة" وذلك عبر قناة النهار دراما في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.

_ ويستمر ولاد إمبابة في البحث عن باقي إخوانهم للحصول على الميراث كما إشترطت عليهم والدتهم" فريده سيف النصر "

_وبعد محاولات كثيرة من البحث، يعثر ولاد إمبابة علي أخ لهم كتور في الإشعاعات النووية ويذهبو لمقابلتة، ويحكي لهم كم هو مرفه وسافر للعديد من البلدان.

_ ويحاولون إقناعة للذهاب معهم لمقابله والدته "فريدة سيف النصر" لكي يتمكنو من الحصول علي الميراث.

يذكر أن إستمر "ولاد إمبابة" في رحلة البحث عن المحامي، وتم العثور علية، فانقضوا عليه، لمعرفة الوصية، ولكن سرعان ما تواصلت فريدة سيف التصر مع المحامي وأخبرتة أن لا يعطي أحد الوصية، إلا بعد أن يجتمع ولاد إمبابة وبذلك تجبرهم علي البحث عن إخوانهم.

وترفض إمبابة "فريدة سيف النصر" أن يتم توزيع الميراث إلا إذا عثرو علي باقي اشقائهم، حيث أنها أنجبت الكثير من الأطفال، وكانت تتركهم لآبائهم دون معرفة شيء عنهم.

ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.

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