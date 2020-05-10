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عمرو أديب يحذر الأغنياء والفقراء: "خدوا بالكم الفترة الجاية"

الأحد 10/مايو/2020 - 01:15 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن أزمة كورونا أظهرت مشاهد في العالم، لم يكن أحد يتوقع أن يراها، مثل وقوف مواطنين في أمريكا أمام بنوك الطعام للحصول على غذاء، معلقا: "طوابير بالكيلومترات.. وواحد من الجيش بيحط ليهم الحاجات".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هذا الحال موجود في أغلب دول العالم، معلقا: "العالم أتاخد على حين غرة.. فجأة لقوا نفسهم في مواجهة الجوع والفقر"، مضيفا: "المصايب لسه قدام".

وأضاف الإعلامي، أن المشاكل في مصر بسبب أزمة كورونا مازالت ليست عميقة، معقبا: "لحد دلوقتي مستورة.. بس الأيام الجاية أصعب، والأغنياء والفقراء لازم ياخدوا بالهم".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف، أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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