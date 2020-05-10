عمرو أديب يحذر الأغنياء والفقراء: "خدوا بالكم الفترة الجاية"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أزمة كورونا أظهرت مشاهد في العالم، لم يكن أحد يتوقع أن يراها، مثل وقوف مواطنين في أمريكا أمام بنوك الطعام للحصول على غذاء، معلقا: "طوابير بالكيلومترات.. وواحد من الجيش بيحط ليهم الحاجات".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هذا الحال موجود في أغلب دول العالم، معلقا: "العالم أتاخد على حين غرة.. فجأة لقوا نفسهم في مواجهة الجوع والفقر"، مضيفا: "المصايب لسه قدام".





وأضاف الإعلامي، أن المشاكل في مصر بسبب أزمة كورونا مازالت ليست عميقة، معقبا: "لحد دلوقتي مستورة.. بس الأيام الجاية أصعب، والأغنياء والفقراء لازم ياخدوا بالهم".



