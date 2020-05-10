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جومانا مراد: سعيدة بالعمل مع يسرا للمرة الأولى في "خيانة عهد"

الأحد 10/مايو/2020 - 01:35 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

حلت الفنانة السورية جومانا مراد، ضيفة إنجي علي في برنامج "فنان من البيت " المذاع علي محطة "راديو Fm"، حيث أفصحت عن كثير من الأمور.

وقالت إنها أحبت دورها بالمسلسل وأنها تعمل مع نجمة تحبها للغاية وهي يسرا، كما أوضحت أنها سعيدة جدا بالتمثيل معها لأول مرة بالرغم من أننا أصدقاء علي المستوي الشخصي.

وتابعت اتمني عمل أدوار مختلفة عن الأدوار السابقة التي قمت بتجسيدها وخاصة الأدوار التي تحتوي علي الإيجابية والسلبية لأنها تظهر إمكانياتي كممثلة.

وتحدثت عن دعوتها خلال أيام الشهر الفضيل وقالت: "ربنا يلطف بينا جميعا وأن يكون الجميع بألف خير وربنا يحمي مصر وسوريا وجميع البلاد العربية".

مسلسل "خيانة عهد" يروي قصة عهد التي تقدمه الفنانة يسرا، سيدة من أسرة متوسطة الحال، صارعت الحياة وصعوبتها حتى استطاعت أن تمتلك مصنع للملابس، مع ظروف الحياة أهملت أبنها "هشام" بعد أن اتبع طريق المخدرات، اشتدت الحلقات ليتعافي هشام بعد أن كانت أخت عهد "فرح" هي السبب في إدمانه لتنتقم من عهد، وينتهي الصراع بمقتل هشام، مع إنتقادات كثيرة وجهة "لفرح" ويستكمل المسلسل حلقاته مع انتظار من المتابعين، يشارك في المسلسل عدد من ألمع نجوم الفن منهم يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد وخالد سرحان.

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الكلمات المفتاحية

مسلسل خيانة عه خيانه عهد

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