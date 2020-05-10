أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى: إن ما فعله جيشنا العظيم من عمليات التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا على مستوى الجمهورية غير مسبوق، ولم يفعله أي جيش على مستوى العالم.

وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "صوتي راح واتنبح حرام عليكم أنتم بتنتحروا وأنا خايف عليكم".

وأورد أن هناك بعض المصابين المتواجدين في العزل، جاءت لهم زيارات، "مش للدرجادي عاوزين شوية وعي".

وأورد أن هناك بعض المصابين المتواجدين في العزل، جاءت لهم زيارات، "مش للدرجادي عاوزين شوية وعي".

ونوه بأن أماكن العزل لا يمكن تركها للأمن الإداري لأنهم موظفين، ويجب وضع استلام تلك الأماكن من الداخلية لحراستها لمنع الزيارات للمقيمين في العزل.





وذكر أنه لو لم يتم اتخاذ قرارات قوية في العيد سيكون هناك أزمة كبيرة لن نقدر على مواجهتها ولا بد من قرارات قوية و"اللي ينزل الشارع يستحمل العقاب".



