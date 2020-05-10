Advertisements
أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا
الأحد 10/مايو/2020 - 08:43 ص
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى: إن ما فعله جيشنا العظيم من عمليات التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا على مستوى الجمهورية غير مسبوق، ولم يفعله أي جيش على مستوى العالم.
وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "صوتي راح واتنبح حرام عليكم أنتم بتنتحروا وأنا خايف عليكم".
وتسائل منفعلا: الدولة التزمت بما عليها وماذا تفعل عشان المواطن يلتزم؟، مش هقول لحد متنزلش شغلك بس خاف على نفسك والتزم بالإجراءات".
وأورد أن هناك بعض المصابين المتواجدين في العزل، جاءت لهم زيارات، "مش للدرجادي عاوزين شوية وعي".
ونوه بأن أماكن العزل لا يمكن تركها للأمن الإداري لأنهم موظفين، ويجب وضع استلام تلك الأماكن من الداخلية لحراستها لمنع الزيارات للمقيمين في العزل.
وذكر أنه لو لم يتم اتخاذ قرارات قوية في العيد سيكون هناك أزمة كبيرة لن نقدر على مواجهتها ولا بد من قرارات قوية و"اللي ينزل الشارع يستحمل العقاب".
تطورات كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ2002 متعافٍ.
تسجيل 488 إصابة و11 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا